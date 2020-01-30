تفاصيل مصرع طفلة بأسيوط عمرها 12 عاما بسبب عملية ختان.. والنيابة تقرر حبس الطبيب ووالد الطفلة.. وأول بيان عاجل للحكومة بشأن الواقعة

حالة من الحزن والغضب انتابت مواقع التواصل الاجتماعى إثر خبر وفاة طفلة 12 عامًا أثناء إجراء عملية ختان بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

وأدانت "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة " بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط تبلغ من العمر 12عاما، وأودى بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

كان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة 16000 قد تلقى اليوم البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

رئيسة المجلس القومى للمرأة

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.

وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رسالة للأسر المصرية

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.

فيما أعلنت الدكتورة عزة العشماوى " الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة" أن اللجنة الوطنية تلقت من خلال خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة (16000 ) البلاغ رقم ( 10187) بتاريخ 30/1/2020 بشأن واقعة وفاة طفلة تبلغ من العمر(12)عاماً بقرية الحواتكة – مركز منفلوط – محافظة أسيوط أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة

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وأدانت الدكتورة عزة العشماوى، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937" المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، المضافة بذات القانون " التى قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28/6/2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.

العشماوي

وقد وجهت العشماوى خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وكذلك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة، حيث تم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى هذه الجريمة التى قيدت برقم 578 لسنة 2020 إدارى منفلوط.

وأكدت العشماوى على أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة لوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال إطلاق حملة إحميها من الختان.

النيابة العامة

وقررت النيابة العامة بمركز منفلوط حبس "حسين.ع " والد الطفلة ندى والدكتور" على . ع . ع " طبيب النساء والولادة الذى قام بإجراء عملية الختان للطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب وفاة الطفلة " ندى " البالغة من العمر 12عاما أثناء إجراء عملية الختان بالمخالفة للقانون، على أن يراعى لهم التجديد فى المواعيد المقررة.

وكان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من خفير نظامى " عم الطفلة " المتوفاه يفيد وفاة الطفلة " ندى.ح.ع" 12 عاما داخل عيادة خاصة أثناء إجراء عملية الختان لها.

وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين أن الطفلة داخل عيادة الطبيب "على . ع " طبيب نساء، على المعاش أثناء إجراء عملية الختان، وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الصحة بمنفلوط، وبمشاركة إدارة العلاج الحر، والتفتيش، وتم العثور على الطفلة داخل العيادة بعد أن فارقت الحياة وأمرت النيابة بعد المعاينة الأولية إرسال الطفلة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها وكشفت المعاينة الأولية للجثة تعرضها لصدمة عصبية أثناء خضوعها لإجراء العملية، وأمرت النيابة العامة بالقبض على والدها والطبيب الذى قام بإجراء العملية.

برلمانية تنتفض

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط

وقالت النائبة، في بيان لها، إلى أن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة.

وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وايضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية، مشددة على أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.