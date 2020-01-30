بحضور منظمات وقيادات يهودية.. السفير الأمريكي لدى إسرائيل: لن تقام دولة فلسطينية في «خطة ترامب للسلام»

بعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن قيام دولة فلسطينية سيستغرق وقتا طويلا بموجب شروط الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن".

أفاد الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم، الخميس، بأن فريدمان التقى مع مجموعة تضم أكثر من عشرين قائدا يهوديا وإنجيليا أمريكيا في إحاطة غير رسمية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن". حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول يهودي أمريكي كان حاضرا في اللقاء، أن فريدمان قد أوضح أن خطة ترامب في حين تدعو ظاهريا إلى حل الدولتين، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب، مضيفا: إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا للفلسطينيين لبناء المؤسسات التي يحتاجونها لتكون لديهم دولة تعمل بكامل قوتها وهذا جزء من السبب وراء منحهم جدولا زمنيا لأربع سنوات في الخطة.

وشارك في اللقاء مع القادة اليهود والإنجيليين ممثلون من منظمات يهودية كبرى، مثل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى والاتحاد الأرثوذكسي، وبعض المجموعات اليهودية اليمينة مثل المنظمة الصهيونية في أمريكا الشمالية.

وجاءت تصريحات فريدمان على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته "للسلام"، مساء الثلاثاء الماضي، التي قال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة للفلسطينيين"، وواجهت مواقف فلسطينية رسمية وشعبية وفصائلية رافضة ومنددة.

والخطة الثنائية الأمريكية -الإسرائيلية التي طرحها ترامب بدعوى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى الإعلان عنها بمنأى عن السلطة الفلسطينية، التي تقاطع الحوار مع واشنطن منذ إعلان البيت الأبيض، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل.

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قال يوسي بيلين، وزير العدل الإسرائيلي السابق، إن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"، خطة معادية لإسرائيل. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

أجرت شبكة "CNN"، مساء اليوم، الخميس، حوارا مع بيلين، أوضح من خلاله أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي في الواقع خطة معادية لإسرائيل، مضيفا أنه لا يمكن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في ظل وجود بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال.

وأوضح بيلين، الوزير الإسرائيلي السابق، ومفاوض اتفاق أوسلو، أن "صفقة القرن" ليست لإسرائيل، أو ليست موالية لبلاده، ولكنها معادية لإسرائيل، وبأن مصلحة بلاده الحقيقة أن تكون هناك دولة ديمقراطية يهودية في إسرائيل.

وأكد بيلين أن الخطة لم تستمع أو تنظر إلى الطرف الفلسطيني، وهو أمر وصفه بـ"غير المعقول"، وبأن الجانب الفلسطيني لم يجانبه الصواب في عدم التعاون مع نظيره الأمريكي بما فيه الكفاية حول رؤيتهم للخطة، وبأن الخطة هي من طرف واحد، وبأنه لا يمكن الاحتفال بشكل أحادي الجانب.

وجاءت تصريحات بيلين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته "للسلام"، التي قال إنها "ربما تكون فرصة أخيرة للفلسطينيين"، وواجهت مواقف فلسطينية رسمية وشعبية وفصائلية رافضة ومنددة.

والخطة الثنائية الأمريكية -الإسرائيلية التي طرحها ترامب بدعوى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى الإعلان عنها بمنأى عن السلطة الفلسطينية، التي تقاطع الحوار مع واشنطن منذ إعلان البيت الأبيض، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، القدس عاصمة لإسرائيل.