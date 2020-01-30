الخطوط الجوية المغربية تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب إنتشار "كورونا"

أفادت وكالة ​المغرب العربي​ للأنباء الرسمية بأن الخطوط الجوية الملكية المغربية أعلنت تعليق رحلاتها إلى ​الصين​ بسبب انتشار وباء ​فيروس كورونا​.

يذكر أن رئيس الوزراء المغربي، ​سعد الدين العثماني​، أعلن خلال اجتماع للحكومة اليوم، أن "جميع المسافرين القادمين للمملكة عبر المداخل المختلفة سواء أكانت جوية أو بحرية أو برية، الذين يأتون من المناطق التي تعرف انتشار وباء كورونا، يخضعون للمراقبة الطبية حفاظا على حدود بلادنا وأمن مواطنينا".

وأعلنت السلطات الصينية إصابة أكثر من 7 آلاف شخص بفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 150 شخصا.