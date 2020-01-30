قالن لمستشار الأمن القومي الأميركي: تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة

أعلنت الرئاسة التركية أنّ "المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، تبادل في اتصال هاتفي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، وجهات النظر حول الجهود المشتركة الممكن اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات في ليبيا وشمالي سوريا، وحماية المدنيّين في المنطقتَين، ومواصلة المسار السياسي هناك".
وأوضحت في بيان، أنّ "قالن نقل إلى أوبراين موقف تركيا حيال الخطّة الّتي نشرتها الإدارة الأميركية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، لافتةً إلى أنّ "قالن أكّد لأوبراين أنّ تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلّة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. وشدّد على أنّ تركيا لن تدعم أي خطة لا يقبلها الشعب الفلسطيني".
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