قالن لمستشار الأمن القومي الأميركي: تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلة

أعلنت ​الرئاسة التركية​ أنّ "المتحدث باسم الرئاسة التركية ​إبراهيم قالن​، تبادل في اتصال هاتفي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي ​روبرت أوبراين​، وجهات النظر حول الجهود المشتركة الممكن اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات في ​ليبيا​ وشمالي ​سوريا​، وحماية المدنيّين في المنطقتَين، ومواصلة المسار السياسي هناك".

وأوضحت في بيان، أنّ "قالن نقل إلى أوبراين موقف ​تركيا​ حيال الخطّة الّتي نشرتها ​الإدارة الأميركية​ لإنهاء الصراع الإسرائيلي ال​فلسطين​ي"، لافتةً إلى أنّ "قالن أكّد لأوبراين أنّ تركيا تدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين مستقلّة ذات سيادة وعاصمتها ​القدس الشرقية​ على أساس حدود عام 1967. وشدّد على أنّ تركيا لن تدعم أي خطة لا يقبلها ​الشعب الفلسطيني​".