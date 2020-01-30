وزراة الصحة الروسية تعلن عن 3 أدوية لعلاج فيروس "كورونا"

أعلنت ​وزارة الصحة​ الروسية "أن "فيروس "كورونا" الجديد يمكن محاربته بواسطة دواء "ريبافيرين" (ribavirin) ودواء "لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) ودواء "انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد، على التوالي".

وأوصت الوزراة "بتناول ​الدواء​ في غضون يومين من الاتصال بشخص مصاب، لمنع وتخفيف شدة الأعراض، الى جانب الالتزام بقواعد النظافة، كغسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية".