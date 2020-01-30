أعلنت وزارة الصحة الروسية "أن "فيروس "كورونا" الجديد يمكن محاربته بواسطة دواء "ريبافيرين" (ribavirin) ودواء "لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) ودواء "انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b)، وهي أدوية تستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدد، على التوالي".
وأوصت الوزراة "بتناول الدواء في غضون يومين من الاتصال بشخص مصاب، لمنع وتخفيف شدة الأعراض، الى جانب الالتزام بقواعد النظافة، كغسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراة الصحة الروسية تعلن عن 3 أدوية لعلاج فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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