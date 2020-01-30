مجلس النواب الأميركي يتبنّى إجراءات منع ترامب من إعلان الحرب على ايران

وافق ​مجلس النواب الأميركي​ بأغلبية 228 نائبا مقابل 175 رافضا، على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في إعلان الحرب على ​إيران​، وتجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة ​الكونغرس​.

ويقضي هذا الإجراء، بمنع الرئيس من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية، إن لم يعلن الكونغرس حالة الحرب أولا.

كما صوت مجلس النواب، لصالح إلغاء قرار صادر في 2002، استخدمه رؤساء أميركيون لشن عمليات عسكرية، وأيد القرار 236 نائبا مقابل 166 عارضوه.