وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 228 نائبا مقابل 175 رافضا، على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران، وتجميد التمويل لأي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس.
ويقضي هذا الإجراء، بمنع الرئيس من استخدام أي موارد فدرالية بصورة أحادية الجانب، لتمويل عمليات عسكرية، إن لم يعلن الكونغرس حالة الحرب أولا.
كما صوت مجلس النواب، لصالح إلغاء قرار صادر في 2002، استخدمه رؤساء أميركيون لشن عمليات عسكرية، وأيد القرار 236 نائبا مقابل 166 عارضوه.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الأميركي يتبنّى إجراءات منع ترامب من إعلان الحرب على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.