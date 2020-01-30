منظمة الصحة أعلنت حالة طوارئ دولية مع إنتشار "كورونا" خارج الصين

أعلن المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حالة الطوارئ الدولية بسبب ​فيروس كورونا​ خارج الصين، مبينا أن "هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم".

وفي أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة، لفت غيبريسوس إلى أن "هذا القرار ليس للتعبير عن عدم الثقة بالصين"، مشيرا إلى أن "المنظمة لا توصي بتقليص التعاملات التجارية مع الصين والسفر إليها بسبب اندلاع الوباء".

وأعرب عن ثقته بأن الإجراءات التي تتخذها الصين لمحاربة انتشار الوباء ستسمح بتغيير الوضع، مبينا أن "ما يثير القلق الأكبر هو إمكانية انتشار الفيروس في بلدان ذات أنظمة ضعيفة للرعاية الصحية".