إسبر: لن ننسحب من إفريقيا كليا بل نعمل على تعديل وجودنا هناك

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ "أننا لن ننسحب كليا من ​إفريقيا​. ونعمل على تعديل وجودنا هناك، ولم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن بعد".

وشدد على أنه "علينا أن نتأكد أولا من وضع أولوياتنا بشكل صحيح، ونشر ​القوات​ المتمركزة في غرب إفريقيا، طبقا لمهامها"، لافتا الى أنه "يدور الحديث عن تعديل تعدادها وأماكن انتشارها، في إطار استراتيجيتها العالمية لإعادة الانتشار، كي نولي اهتماما أكبر للمنافسة بين القوى العظمى وأقل لعمليات ​مكافحة الإرهاب​".