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إقامة ورشة عمل حول مكافحة الفساد بمشاركة ضباط من الجيش والقوى الأمنية

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أُقيمت ورشة عمل في مجال ​مكافحة الفساد​ "BISL course for Anti – Corruption training"، بتنظيم وإشراف ملحق الدفاع لدى ​السفارة البريطانية​ المقدّم Alex Hilton، ومشاركة عدد من ​ضباط الجيش​ اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ و​أمن الدولة​ و​الجمارك​؛ وذلك في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

تهدف هذه الورشة إلى شرح أُسس مكافحة الفساد في الإدارات الرسميّة والخاصّة، وتطبيق مبادئ الشفافيّة وتطوير الأداء الإداري للمؤسّسات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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