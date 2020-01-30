إقامة ورشة عمل حول مكافحة الفساد بمشاركة ضباط من الجيش والقوى الأمنية

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أُقيمت ورشة عمل في مجال مكافحة الفساد "BISL course for Anti – Corruption training"، بتنظيم وإشراف ملحق الدفاع لدى السفارة البريطانية المقدّم Alex Hilton، ومشاركة عدد من ضباط الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك؛ وذلك في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.
تهدف هذه الورشة إلى شرح أُسس مكافحة الفساد في الإدارات الرسميّة والخاصّة، وتطبيق مبادئ الشفافيّة وتطوير الأداء الإداري للمؤسّسات.
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