إقامة ورشة عمل حول مكافحة الفساد بمشاركة ضباط من الجيش والقوى الأمنية

أُقيمت ورشة عمل في مجال ​مكافحة الفساد​ "BISL course for Anti – Corruption training"، بتنظيم وإشراف ملحق الدفاع لدى ​السفارة البريطانية​ المقدّم Alex Hilton، ومشاركة عدد من ​ضباط الجيش​ اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​ و​أمن الدولة​ و​الجمارك​؛ وذلك في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

تهدف هذه الورشة إلى شرح أُسس مكافحة الفساد في الإدارات الرسميّة والخاصّة، وتطبيق مبادئ الشفافيّة وتطوير الأداء الإداري للمؤسّسات.

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