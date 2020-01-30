عبود: معظم اعضاء الحكومة يملكون جوازات سفر اميركية وهذا ينفي مقولة انها حكومة حزب الله

أكد الوزير السابق ​فادي عبود​ أن "الجميع متورط ب​الفساد​ في ​لبنان​"، مشيراً الى "أنني تعرفت على وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ وسأحكم عليه من خلال التجربة"، لافتاً الى أنه "أوحى لي بأنه انسان مستقل".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود أن "معظم اعضاء ​الحكومة​ يملكون جوازات سفر اميركية، وهذا ينفي مقولة انها حكومة ​حزب الله​"، مشيراً الى أن "هذه الحكومة لا علاقة لها بالثوّار على الارض".

ولفت الى أن "​المصارف​ ليست دوائر رسمية ويجب ان لا تذل الناس"، مشيراً الى ان "الجوع كافر، والاغلبية الساحقة من ​الشباب​ تبحث عن فيزا لهجرة البلد".