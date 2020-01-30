أكد الوزير السابق فادي عبود أن "الجميع متورط بالفساد في لبنان"، مشيراً الى "أنني تعرفت على وزير الصناعة عماد حب الله وسأحكم عليه من خلال التجربة"، لافتاً الى أنه "أوحى لي بأنه انسان مستقل".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبود أن "معظم اعضاء الحكومة يملكون جوازات سفر اميركية، وهذا ينفي مقولة انها حكومة حزب الله"، مشيراً الى أن "هذه الحكومة لا علاقة لها بالثوّار على الارض".
ولفت الى أن "المصارف ليست دوائر رسمية ويجب ان لا تذل الناس"، مشيراً الى ان "الجوع كافر، والاغلبية الساحقة من الشباب تبحث عن فيزا لهجرة البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر عبود: معظم اعضاء الحكومة يملكون جوازات سفر اميركية وهذا ينفي مقولة انها حكومة حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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