أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريح نتيجة ​حادث صدم​ على أوتوستراد ​الزلقا​ باتجاه ​جل الديب​"، لافتةً إلى "وقوع جريح آخر جراء تصادم بين مركبتين على أوتوستراد ​الرميلة​ - المسلك الشرق". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر جريح صدما على أوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب وآخر بتصادم على أوتوستراد الرميلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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