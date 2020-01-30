إقامة حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش اللبناني

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أُقيم حفل تسلّم عتاد مقدّم كهبة من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبناني، في لواء الدعم - فوج هندسة، بحضور كلّ من نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن زياد نصر ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والمستشارة الأولى للسفير الفرنسي في لبنان Salina Grenet – Catalano، إلى جانب عدد من الضباط.
في هذا الإطار، أكّدت Catalano في كلمة لها بالمناسبة، "أهميّة التعاون بين الجيشين"، معربةً عن "التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني".
أمّا العميد الركن نصر، فلفت إلى "أنّنا نرى في المبادرات الفرنسية المتكرّرة تجاه الجيش اللبناني، الّتي نشهد واحدة منها اليوم ونحن نتسلّم هذه الهبة، خير تعبير عن تمسّك دولة فرنسا بعلاقات الصداقة الّتي تربطها بلبنان، والتزامًا ثابتًا من قبلها بنشر السلام والاستقرار في ربوعه، وقناعة راسخة بدور الجيش اللبناني، الضامن لسيادة الوطن واستقلاله".
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