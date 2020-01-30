الصايغ: بعبدا سقطت مرتين وفي الحالتين كان "سيد القصر" نفسه

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ال​لبنان​يين سيذكرون أن ​بعبدا​ سقطت للأسف مرتين في التاريخ: في الأولى نتيجة خطأ في الخيارات العسكرية سنة 1990، وفي الثانية نتيجة خطأ في الخيارات السياسية والاقتصادية سنة 2020"، معتبرا أن "المفارقة، أو المأساة، هي أنه في الحالتين كان "سيد القصر" نفسه، وكانت النتيجة مآسي وانهيارات وتراجعاً مخيفاً لموقع لبنان والثقة به وبدوره ومستقبله وإذلالاً للمواطنين وهجرة غير مسبوقة للبنانيين".

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