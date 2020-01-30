بركة: متمسكون بحق العودة ولا نراهن على الأنظمة العربية بل على شعبنا

شدد ممثل ​حركة حماس​ في ​لبنان​ ​​​علي بركة​ على "أننا متمسكون ب​حق العودة​ ولن نتخلى عنه لأنه حق مقدس"، مشيرا الى أن "​صفقة القرن​ أسقطت القناع عن الأنظمة التي تدعي أنها مع القضية ال​فلسطين​ية، ونحن لا نراهن على الأنظمة العربية بل على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية لأن هذه الأمة لن تتخلى عن القضية".

ولفت بركة في حديث تلفزيوني الى أن "​الدول العربية​ التي تتواطئ وترحب بخطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، هم لا يملكون شيئا من أمرهم ويقدمون التأييد من أجل المحافظة على عروشهم"، مؤكدا أن "فلسطين ليست سلعة للبيع وقضيتنا ليست تجارية بل سياسية مقدسة ولا ترامب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أو أي زعيم عربي يمكن أن يبيع أي شبر من أرضنا التي رويت بالدماء".

وجزم أن "الموقف الفلسطيني اليوم موحد، ونريد أن نبني عليه. هو لا يكفي بل نريد خطوات عملية تسبق الخطوات العربية"، مشددا على أن "المطلوب توحيد البيت الداخلي الفلسطيني واعادة ترتب منظمة التحرير وأن يكون هناك طاولة حوار من أجل بحث هذه المسألة الخطيرة وأن نضع إستراتيجية واحدة لمواجهة الصفقة والاحتلال"، معتبرا أن "المواجهة بالكلام لن تأتي بحقوق ولن تجدي. المطلوب خطوات عملية من ​السلطة الفلسطينية​ ثم الدول العربية والاسلامية".