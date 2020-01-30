حتي: موقفنا في اجتماع جامعة الدول العربية هو دعم مبادرة سلام 2004

لفت وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ الى أن موقف ​لبنان​ الرسمي في اجتماع ​جامعة الدول العربية​، الذي سيعقد السبت بدورة استثنائية في ​القاهرة​، حول موضوع ​صفقة القرن​، سيكون "تأكيد لبنان الدائم على موقفه الداعم لمبادرة ​السلام​ التي اعتمدت سنة 2004 وهي ترتكز على قيام دولة ​فلسطين​ية مستقلة في غزة والقطاع الغربي في فلسطين، وتكون عاصمتها ​القدس​ مع انسحاب ​اسرائيل​ من كافة الاراضي المحتلة في الدول العربية و​الجولان​".

ورأى حتي، في حديث أنه تلفزيوني "على مدى السنوات السابقة فشلت كل المحاولات التي اقيمت على المستوى الدولي، لتحقيق السلام مع اسرائيل، ولم تؤدي الا الى المزيد من التشبص والمشاكل"، مشددا على "حق الفلسطنيين في العودة حسب القرار 194 للجمعية العامة لللامم المتحدة"، لافتا الى أن "​البيان الوزاري​ للحكومة الجديدة سيتضمن رفض توطين الاجئين الفلسطنينن في لبنان".