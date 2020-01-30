المقدح: صفقة القرن إعلان حرب على الشرق الأوسط والشعب الفلسطيني يستطيع بصموده إنهاءها

شدّد المسؤول العسكري للمخيمات الفلسطينية في لبنان اللواء منير المقدح، على أنّ "صفقة القرن" إعلان حرب على منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة لإنهاء القضية الفلسطينية برمّتها".
ولفت في تصريح تلفوزيوني، إلى "أنّنا كلاجئين حبّنا لفلسطين عقيدة"، موضحًا أنّ "هذه الصفقة ستأخذ وقتها، لكن الشعب الفلسطيني بصموده يستطيع إنهاء هذه الصفقة". وركّز على أنّ "الوحدة الفلسطينية تحقّقت، والمطلوب من الشعوب كافّة أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، الّذي هو رأس الحربة بمواجهة العدوان".
وأشار المقدح إلى أنّ "في لبنان صدرت مواقف مشرّفة من القيادة والشعب دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لصفقة القرن".
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