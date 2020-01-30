توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان

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أُقيم حفل توقيع رسمي لمذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، حول المساعدة الّتي تقدّمها هذه القوات في مجال الأنشطة المتعلّقة بإزالة الألغام للأغراض الإنسانيّة.
وقّع الإتفاقية كلّ من رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني ممثِّلًا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، بحضور عدد من سفراء الدول ورؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام والقنابل العنقودية، بالإضافة إلى شخصيّات رسميّة وعدد من الضباط.
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