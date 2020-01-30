توقيع اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان

أُقيم حفل توقيع رسمي لمذكرة تفاهم بين ​وزارة الدفاع الوطني​ وقوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​، في ثكنة سعيد الخطيب - ​حمانا​، حول المساعدة الّتي تقدّمها هذه القوات في مجال الأنشطة المتعلّقة بإزالة ​الألغام​ للأغراض الإنسانيّة.

وقّع الإتفاقية كلّ من رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلّقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني ممثِّلًا قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، وقائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، بحضور عدد من سفراء الدول ورؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام و​القنابل العنقودية​، بالإضافة إلى شخصيّات رسميّة وعدد من الضباط.