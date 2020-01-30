عبدالله: السجال مع الفاشلين مربك خاصة من فقدوا توازنهم بعد خسارة لقب المعالي

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب ​​بلال عبدالله​، في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "من جديد، جوقة العهد والقصر، ازعجتها الحقيقة الساطعة، فأطلقت العنان للاتهامات والتخيلات والهلوسات والأحلام".

ولفت الى أن "السجال مع الفاشلين مربك، خاصة من فقدوا توازنهم بعد خسارة لقب المعالي"، مؤكدا أن اللقب "كان اساسا مبهبط عليهم"، معلقا "السنديانة الحمراء، كانت وستبقى عصية، والفطريات إلى زوال".