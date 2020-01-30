منظمة الصحة لا ترى سببا للحد من الرحلات مع الصين

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جنيف: اعتبرت منظمة الصحة العالمية الخميس انها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم اعلانها حال الطوارىء الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.
وقال مدير المنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي ان المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الافراد) وتعارض حتى فرض اي قيود على الرحلات" الى الصين.
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