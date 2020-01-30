اخبار العالم

منظمة الصحة لا ترى سببا للحد من الرحلات مع الصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

جنيف: اعتبرت منظمة الصحة العالمية الخميس انها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم اعلانها حال الطوارىء الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

وقال مدير المنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي ان المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الافراد) وتعارض حتى فرض اي قيود على الرحلات" الى الصين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة لا ترى سببا للحد من الرحلات مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا