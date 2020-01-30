شكرا لقرائتكم خبر عن هيام حلاوة: تخفيض سعر الغاز للمصانع يدعم الصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن تخفيض سعر الغاز للمصانع يعد من أهم العوامل التى تساعد على دعم الصناعة المصرية، كما أنها تيسر على المصنعين، بالإضافة إلى أنها تساهم فى توفير الكثير من الخامات التى كان يصعب تصنيعها نظرا لقلة الغاز وارتفاع تكلفته، وقالت النائبة هيام حلاوة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن مصر تشهد الآن قفزة كبيرة فى إنتاج الغاز، وهو ما سينعكس بشكل كبيرعلى أوضاع الاقتصاد فى مصر، ستساهم فى إدخال مليارات لخزينة الدولة، وأصبحت مصر من الدول ذات الريادة والقوة فى إنتاج الغاز ويعد هذا نتيجة طبيعية لاتباع برامج وخطط التنمية التى اتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسى للبناء والتنمية فى شتى المجالات.

تعتبر الصناعة هى المقوم الأساسى فى بناء الاقتصاديات المتقدمة، والمساهم الأكبر فى نموها وصعودها، فلا يوجد تجربة اقتصادية واحدة حول العالم استطاعت أن تحرز تقدماً ونجاحاً اقتصادياً دون أن تكون الصناعة هى اللاعب الرئيسى فيها.

وبالرغم من الحراك الاقتصادى الكبير الذى تشهده مصر حالياً، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى والوصول لمراحله الأخيرة وتهيئة البنية التحتية وامتلاك الفرص المربحة فى مختلف القطاعات، فما زالت الصناعة المصرية تعانى أوضاعاً غير مستقرة، خاصة على صعيد قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلى والعالمي.

Advertisements

وتؤكد الأرقام هذه الحقيقة، من خلال 3 مؤشرات رئيسية، المؤشر الأول؛ تسجيل قطاع الصناعات التحويلية أقل معدل نمو بين كافة قطاعات الاقتصاد خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، بتسجيله 2.8% مقارنة بأنشط القطاعات نمواً التى تمثلت فى السياحة بمعدل نمو 20.1% والاتصالات بمعدل نمو 16.7%، وكذلك أقل القطاعات نمواً حيث جاء قطاع الزراعة فى المرتبة الثانية من حيث الأقل نمواً بمعدل 3.3%..