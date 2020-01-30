شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يعلن رأيه حول حل "القضية الفلسطينية" أمام السفير الياياني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن رأيه الشخصي في حل القضية الفلسطينية،وجاء ذلك خلال لقائه السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني في القاهرة، مساء اليوم الخميس، في مقر حزب الوفد الرئيسي في الدقي، وأوضح أنه يرى ضرورة وضع خطة سلام شامل للشرق الأوسط ،ووضع حلول تحقق السلام الشامل فى الشرق الأوسط بما يحقق ما نصبو إليه جميعًا فى تحقيق السلام الذى يؤدى إلى الاستقرار، موضحًا أن حزب الوفد لديه من الحنكة السياسية ما يجعله يتريث دائما قبل إبداء أى رأى أو فعل.

وفيما يتعلق بالقدس، شدد أبو شقة على أنه لا خلاف على أننا مع أن القدس عربية، وأن حزب الوفد يرى أن الحل الأمثل أن نكون أمام دولتين مع وضع خطة سلام شامل ودائم فى الشرق الأوسط، فالتأكيد على أن القدس عربية بالإضافة إلى الدولتين هو الحل الأمثل الذى يتحقق به سلام عادل للقضية الفلسطينية.

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وحضر اللقاء كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.