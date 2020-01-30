شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل " تعليم النواب ": مناقشة تقرير لجنة دراسة قانون" التجارب السريرية" الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هاني اباظه وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية علي قانون البحوث الاكلينيكة المعروف بالتجارب السريرية، ستناقش تقريرها النهائي خلال إجتماعها القادم المزمع عقده الإثنين القادم الموافق 3 فبراير 2020، وأضاف أباظة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء أعمال اللجنة البرلمانية، أنهم سيناقشون التقرير النهائي الإجتماع القادم متضمناً صياغة المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية بعد ضبطها، تمهيداً للتصويت عليه، وإرساله إلي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لعرضة علي الجلسة العامة في الوقت الذي تراه هيئة المكتب.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلي أن اللجنة استعرضت خلال إجتماعها اليوم المقترح المقارن المرسل من الحكومة، بالإضافة إلي ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

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جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب محمد العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية، والنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل، والنائب أحمد حلمى الشريف والنائب نبيل الجمل، والنائب إيهاب الطماوي.