نقيب أطباء أسيوط: الشطب ينتظر "طبيب الختان في الحواتكة" حال إدانته

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قال الدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط، إن النقابة دائمًا تُحذر الأطباء من عدم إجراء عمليات ختان الإناث، كونها تعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مضيفًا أن عقوبة الطبيب الذي يثبت إجراؤه لعمليات الختان، هي الشطب من النقابة فضلا عن العقوبة التي يقرها القضاء في تلك الجرائم.

وأكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، إن النقابة ملتزمة بقانون حقوق الطفل وتجريم ختان الإناث وأنه إذا ثبت تورط الطبيب في قيام عملية ختان لطفلة الحواتكة والتي توفيت، سوف يتم شطبه من النقابة .

كانت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط تلقت بلاغًا من أهالي قرية الحواتكة يفيد وفاة الطفلة "ندى ح. ع" 12 عامًا، مقيمة قرية الحواتكه التابعة لمركز منفلوط بأسيوط إثر إجراء عملية ختان بأحد العيادات الخاصة .

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انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة وتأكد من صحة البلاغ وتقدم ببلاغ لخط نجدة الطفل حمل رقم 10187 وقيد بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020 .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والد الطلة والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الخميس، جثمان الطفلة ضحية عملية الختان إلي مثواها الأخير في مقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.