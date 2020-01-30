محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)
تمكنت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "يو تير" اليوم الخميس من تنفيذ هبوط اضطراري في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو.
ونقل ممثل عن خدمات الطوارئ عن الخدمة الصحفية للشركة أن قائد طاقم الطائرة قرر العودة إلى المطار بعدما شعر بوجود خلل فني في المحرك خلال الرحلة التي كانت متجهة من موسكو إلى روستوف نا دونو.
وقبل أيام هبطت طائرة ركاب مدنية عراقية اضطراريا في مدينة روستوف نا دونو جنوبي روسيا كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.
كانت هذه تفاصيل خبر "خلل فني".. طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في مطار بموسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.