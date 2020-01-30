"خلل فني".. طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في مطار بموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ)

تمكنت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "يو تير" اليوم الخميس من تنفيذ هبوط اضطراري في مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو.

ونقل ممثل عن خدمات الطوارئ عن الخدمة الصحفية للشركة أن قائد طاقم الطائرة قرر العودة إلى المطار بعدما شعر بوجود خلل فني في المحرك خلال الرحلة التي كانت متجهة من موسكو إلى روستوف نا دونو.

وقبل أيام هبطت طائرة ركاب مدنية عراقية اضطراريا في مدينة روستوف نا دونو جنوبي روسيا كانت قادمة من بغداد في طريقها إلى العاصمة البيلاروسية مينسك.