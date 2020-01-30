الزوجة والعشيق.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مبيض محارة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة ربة منزل وعشيقها، إلى دور المحكمة في شهر مارس المقبل، للمرافعة، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل الزوج.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار شريف عرابين، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو جمال، وإبراهيم منصور، وذلك في أحداث القضية رقم 16224 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1554 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

تعود الواقعة إلى يوم 19 / 6 / 2018، عندما وجهت النيابة الاتهامات لـ"م. ا. ع. ا"، 24 سنة، بقتله "أحمد ص. ع. م. ا"، مبيض محارة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين".

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وتبين من أوراق القضية أن المتهم كمن للمجني عليه في ناحية مصرف كان واعده بالقرب منه، وما إن ظفر به حتى سدد إليه طعنة استقرت بظهره أسفل رقبته ثم طرحه أرضًا وأطبق على عنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتواجه المتهمة الثانية "ض. ا. ع. س"، 26 سنة، زوجة المجني عليه المذكور، اتهامًا باشتراكها بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقت معه على الخلاص من زوجها المجني عليه بقتله وساعدته بأن أمدته بالأدوات والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة.

كما يواجه المتهمان حيازتهما وإحرازهما سلاح أبيض "سكين"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.