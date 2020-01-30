هيئة مكافحة الفساد في الصين : معاقبة أي مسؤول يتقاعس عن محاربة فيروس كورونا او يسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ

وكالات - قالت هيئة مكافحة الفساد في الصين اليوم الخميس 30 جانفي 2020 إنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر في البلاد.
وقالت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي في موقعها الإلكتروني إن كل من لا ينفذ تعليمات الرئيس شي جين بينغ بفعالية في المعركة ضد الفيروس سيلقى عقابا.
وأضافت أنها ستعاقب أيضا من يهمل في أداء واجبه ويسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ.
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