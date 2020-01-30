ابنة سائح صيني... فرنسا تعلن تسجيل خامس حالة مصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزان مساء اليوم الأربعاء 29 جانفي 2020 عن تسجيل حالة خامسة مصابة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا مؤكدة على قيام الحكومة بالجهود اللازمة للسيطرة على الوضع.

وقالت آنييس بوزان في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل حالة خامسة مصابة بالفيروس وهي ابنة سائح صيني تتواجد الآن في العناية".

وأعلنت بوزان عن إرسال طائرة ثانية الى الصين غداً أو بعد يوم غد لإرجاع المواطنين الفرنسيين والأوروبيين المتواجدين خاصة في ولاية ووهان الى بلادهم.

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وأرسلت فرنسا طائرة اليوم الأربعاء بهدف إعادة مواطنيها خوفا من انتقال العدوى إليهم. وقالت بوزان إنه تم فحص الأشخاص الذين سيستقلون الطائرة الأولى وإنه لا تظهر عليهم أي عوارض تشير لإصابتهم بالمرض.

وأضافت بوزان قائلة إنها ستترأس يوم غد الخميس اجتماعا لخبراء لكي يتم تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس