مبعوث واشنطن لإيران: العقوبات الأمريكية الجديدة تتوافق مع أمر ترامب

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، إن العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخزانة على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، تتوافق مع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحاً أن المنظمة الإيرانية لعبت دورا كبيرا في انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية الرئيسية عن طريق زيادة الحدود الخاصة بتخزين اليورانيوم وإدخال أجهزة طرد مركزية حديثة.

وأكد هوك - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، أذاعته قناة "الحرة"- أن الرئيس الأمريكي ملتزم بحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي وحرمانها من الموارد التي تمول بها الحروب في المنطقة، مضيفا أن واشنطن ستراقب عن كثب كل تطورات برنامج إيران النووي.

وقال إن التصعيد النووي الإيراني المستمر يوضح التحدي الخطير الذي يشكله النظام الإيراني للسلام العالمي، داعيا دول العالم إلى معارضة الابتزاز النووي الإيراني واستعادة معايير مجلس الأمن، خاصة معيار "عدم التخصيب"، الذي تم التخلي عنه في ظل الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، على حد وصفه.

وأضاف أن النظام الإيراني استخدم الابتزاز النووي لسنوات عديدة، "والآن بعد خروج الولايات المتحدة من الصفقة النووية إيران تركز ابتزازها على الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الصفقة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.. والدول الأوروبية بدأت آلية لفض النزاع بسب انتهاكات إيران لبنود الاتفاقية مرات عديدة؛ ما يدل على نفاد صبر المجتمع الدولي على تهديدات إيران .. من الصعب معرفة ما إذا كانت