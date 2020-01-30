البنتاجون ينفي مقتل موظفين في CIA بتحطم طائرة أمريكية في أفغانستان

نفى البنتاجون سقوط قتلى من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية CIA جراء تحطم الطائرة العسكرية الأمريكية في أفغانستان الاثنين الماضي.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حادث الطائرة أودى بحياة ضابطين في القوات الجوية الأمريكية، هما المقدمبول فوس والنقيب رايان فانوف.
وأضاف إسبر أن الولايات المتحدة قامت بنقل القتيلين وتجري تحقيقا في أسباب الحادث.
جدير بالذكر أن طائرة عسكرية أمريكية من نوع "Bombardier E-11A" تحطمت في ولاية غزني الأفغانية في27 يناير الجاري.
وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت عن إسقاط الطائرة، وتحدثت عن وجود موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن البنتاغون أكد عدم وجود أي دليل على إسقاط الطائرة.
من جهتها، أفادت بعض التقارير الإعلامية الإيرانية بأن بين ضحايا الحادث ضابطا رفيعا في الاستخبارات الأمريكية، كان وراء اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.
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