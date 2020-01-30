بوتين يحدد راتب مدفيديف في منصبه الجديد

وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يحدد الراتب الشهري لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بمبلغ يزيد قليلًا عن 618 ألف روبل (أكثر من 9700 دولار). وجاء في المرسوم الذي تم نشره على موقع المعلومات القانونية للكرملين: "يحدد الراتب المالي الشهري لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي بمبلغ 618 713 روبلا، على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبار من 16 يناير 2020". "يحدد الراتب المالي الشهري لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي بمبلغ 618 713 روبلا، على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبار من 16 يناير 2020". وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قد قدم استقالته مؤخرا معلنا حل الحكومة بكامل قوامها على خلفية مقترحات طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان قبل ساعات من قرار مدفيديف. وأصدر بوتين مرسوما بتعيين مدفيديف نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي، وذلك عقب استحداث هذا المنصب بمرسوم آخر.

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