الجيش الليبي يرصد سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة بميناء طرابلس

نشر الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري فيديو لتفريغ حمولة سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة في ميناء طرابلس بليبيا. وقال المسماري في تصريحات نقلتها "بوابة إفريقيا" الإخبارية – اليوم الخميس- إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية رصدت حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.

وأكد أن الغزو التركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية. السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضي.وأكد أن الغزو التركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.

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