وزير الخارجية يستقبل سفيري أمريكا والهند

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، واستعرضا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية -كذلك- سفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.