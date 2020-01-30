مرجان-16 يتصدى للأهداف المعادية والمهربين

خُتمت في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي سفاجا مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان - 16»، والذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية المصرية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، استمع فيه الحضور إيجازا كاملا عما تم تنفيذه في التمرين. عقب ذلك، تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد رشود القرني، نجاح مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان - 16»، وتحقيقه الأهداف المنشودة، وذلك خلال تعميق أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات البحرية في البلدين الشقيقين، والرفع من مستوى الجهوزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة، من تطور وتميز على المستوى العالمي. وأشار العميد القرني إلى أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجهوزية عالية، وخرجوا بكثير من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق كثير من المناورات والمهام التي نفذها المشاركون من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة. وبيّن قائد التمرين أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية، والرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية، سواء الجوية أو السطحية، وكذلك تسلل المهربين الذين يهددون المنشآت الاقتصادية للدولتين بكل إتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقا بشكل دقيق، والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية، ومنظومات متطورة تعزز من جهوزيتها القتالية. وقال العميد القرني، يعد تمرين مرجان -16 من التمارين التي تنفذها القوات البحرية كغيرها مع الدول الشقيقة والصديقة، سواء داخل المملكة أو خارجها، دلالة على حرص القيادة الرشيدة وسعيها إلى الرقي بالجهوزية القتالية لقواتنا البحرية، مشيدا بما أظهره المشاركون في التمرين من جهوزية وإتقان خلال تنفيذ التمرين.