أميركا تعلن أول انتقال لعدوى كورونا بين البشر داخل أراضيها

سجلت الولايات المتحدة على أراضيها أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أميركا أن المصاب الجديد هو زوج سيدة من مدينة شيكاغو كانت قد أصيبت بالفيروس، بعدما عادت الشهر الماضي من مدينة ووهان في الصين، حيث ظهر الفيروس هناك في ديسمبر الماضي.

وشخصت إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الخمسة الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم في الصين.

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وتوفي 170 شخصاً حتى الآن جراء المرض في الصين، بحسب السلطات الصينية، فيما تنتشر العدوى إلى مختلف أنحاء العالم.

ووصل العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 8100 حالة عالميا، متجاوزاً عدد حالات العدوى بوباء «سارس» الذي ظهر قبل 17 عاماً.

وتأكد أن الفيروس الجديد، الذي ينحدر من نفس سلالة سارس، انتشر إلى كل الأقاليم الصينية اليوم الخميس، بينما انضمت الهند والفلبين إلى قائمة من عشرين دولة سجلت حالات.