ماكرون معلقاً على خطة ترامب للسلام: لابد من مشاركة الطرفين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يحتاج لمشاركة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كان ماكرون يعلق على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن ماكرون، ردا على سؤال عما إذا كان لا يزال مقتنعا بحل الدولتين، قوله إنه "يؤمن بدولتين سياديتين".

وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون "نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام. لا يمكن تحقيق ذلك في وجود طرف واحد".

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