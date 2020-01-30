أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن أول إطلاق صواريخ من قطاع غزة غداة الإعلان عن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
وقال في بيان "قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل"، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد كشف، الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان خطة ترامب للسلام.. أول صواريخ من غزة تجاه إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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