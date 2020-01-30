كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. ماكرون عن "خطة ترامب للسلام": أؤمن بسيادتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس، عن "إيمانه بسيادتين:، رداً على سؤال لصحيفة "لوفيغارو" حول موقفه من خطة ترامب للسلام ومسألة حل الدولتين.

ووصفت الصحيفة الفرنسية تصريح ماكرون بـ"المبهم"، نظراً لتغير نوعية الخطاب، وتجدر الإشارة الى أن ماكرون لطالما شدّد على ضرورة حل الدولتين لكن في تصريحه اليوم للصحيفة تجنّب الرئيس الفرنسي ذكر الموضوع متحدثا بدل ذلك عن سيادتين.

وشكك الرئيس إيمانويل ماكرون في نجاح الخطة الأمريكية، معتبرًا أن عملية إنطلاقها ستتطلب جهودًا مضنية، وأضاف قائلا: إن "أية خطة تحتاج لطرفين لصنع السلام ولا يمكن تحقيق ذلك من قبل طرف واحد".