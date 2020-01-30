كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. العراق تترأس اجتماعاً طارئاً للجامعة العربية لبحث التداعيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مساء اليوم الخميس، أن العراق سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية، يوم السبت المقبل؛ لبحث تداعيات صفقة القرن على مستوى وزراء الخارجية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى كلمة، الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب" مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وأضاف أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".