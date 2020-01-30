كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 30/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || أمريكا ستمدد استثناءات العقوبات لـ 4 مشاريع نووية إيرانية

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، مساء اليوم الخميس، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمدد استثناءات العقوبات لأربعة مشاريع نووية في إيران، لمدة 60 يومًا، وتسمح بمواصلة تنفيذ مشروع عدم الانتشار، وتقيد إجراءات إيران في المجال النووي". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || غارات إسرائيلية على مواقع تابعة لحماس

قال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، إن "الجيش الإسرائيلي شن غارات على عدد من وسائل الاستطلاع لجمع الاستخبارات تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة". أخبار عالمية عاجلة اليوم || الولايات المتحدة تعلن تسجيل سادس إصابة بفيروس "كورونا"

صرحت وزارة الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بأنها سجلت سادس إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهو أول انتقال للفيروس من شخص لآخر.

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