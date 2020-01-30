كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. أردوغان يصف خطة ترامب للسلام بأنها "مشروع احتلال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الخميس، "صفقة القرن" بأنها "مشروع احتلال"، وقال: إن "القدس ليست للبيع، وأن نظرة تركيا إلى فسطين هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

​وقال الرئيس التركي، يوم أمس الأربعاء، إن "خطة السلام المزعومة أو ما يعرف بصفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تخدم السلام ولن تجلب الحل".

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن "القدس من مقدسات المسلمين ولا يمكن قبول خطة منحها لإسرائيل".

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وكان الرئيس دونالد ترامب قد ألقى كلمة يوم الثلاثاء الماضي، في البيت الأبيض، للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تخطو خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعه من أجل نشر العنف والإرهاب"، مشيرًا إلى أن نتنياهو أبلغه بأن خطته المقترحة أساس للتفاوض المباشر.

وتابع: أنه قال للرئيس الفلسطيني "إذا اختار السلام فإن أمريكا وغيرها من الدول ستكون على أهبة الاستعداد للمساعدة"، مضيفًا: "قلت لعباس إن الأراضي المخصصة لدولته الجديدة ستبقى مفتوحة ولن يحدث فيها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات".