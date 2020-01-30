كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعلن تسجيل سادس إصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بأنها سجلت سادس إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد، وهو أول انتقال للفيروس من شخص لآخر.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للوزارة الصحة: إن "أحد سكان شيكاغو في ولاية إلينوي، انتقل له الفيروس عبر امرأة يسكن معها في نفس المنزل".

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وأكدت سُلطات الصحة الصينية، في وقت سابق من اليوم، على ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 170 شخصاً، والإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.