كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" ينشر مقطع فيديو لإفراغ حمولة السفينة التركية بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، على موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التي قامت بإنزالها في ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020، مضيفاً "هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركي ينافي كل القوانين، والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية".

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هذا ويشار إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، رصدت يوم أمس الأربعاء، بالقرب من السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس، حسبما ذكر مصدر فرنسي.

وأوضح المصدر: أن سفينة الشحن بانا، التي ترفع العلم اللبناني، رست الأربعاء في ميناء طرابلس، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.