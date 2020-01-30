كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوك: أمريكا ستمدد استثناءات العقوبات لـ 4 مشاريع نووية إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، مساء اليوم الخميس، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمدد استثناءات العقوبات لأربعة مشاريع نووية في إيران، لمدة 60 يومًا، وتسمح بمواصلة تنفيذ مشروع عدم الانتشار، وتقيد إجراءات إيران في المجال النووي".

وقال هوك: إن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من أن الولايات المتحدة يمكنها في أي وقت اتخاذ قرار عكسي وفقا لتطورات الموقف".

وستسمح الاستثناءات من العقوبات للدول، بما في ذلك روسيا، بمواصلة التعاون مع إيران في مفاعل الماء الثقيل في أراك، ومحطة بوشهر للطاقة النووية، ومفاعل طهران للأبحاث، وغيرها من المبادرات في مجال الطاقة النووية.

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هذا وهناك خلافات بين وزارة الخارجية ووزارة المالية بشأن مسألة تمديد الإعفاءات من العقوبات، ولكن في النهاية تغلب موقف الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شهر مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً إلى أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، بقاء بلاده بالاتفاق النووي، شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق، وإلا ستستأنف برنامجها النووي من جديد.