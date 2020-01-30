كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تعلن استمرار برنامجها النووي المدني بكامل قوته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، مساء اليوم الخميس، إن "برنامج إيران النووي المدني سيستمر بقوته الكاملة"، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من مساء اليوم، عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.