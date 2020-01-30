ليبيا: ما تفعله تركيا ينافي كل القوانين وينتهك وقف إطلاق النار

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الخميس، إن "حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها في ميناء العاصمة طرابلس مساء الأربعاء، غزو تركي ينافي كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وأعلن مصدر عسكري فرنسي، في وقت سابق من مساء اليوم، أن "حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول رصدت يوم أمس الأربعاء فرقاطة تركية بالقرب من السواحل الليبية، تواكب سفينة تقل آليات نقل مدرعة باتجاه طرابلس.

وقال المصدر الفرنسي: إن "سفينة الشحن بانا التي ترفع العلم اللبناني، رست الأربعاء في ميناء طرابلس"، فيما أفاد موقع "مارين ترافيك" بأن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس قبالة صقلية.

ويشار إلى أن جنود أتراك نزلوا، فجر أمس الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، ورافقت البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه دعم "الوفاق"، رغم تعهده في "مؤتمر برلين" بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.