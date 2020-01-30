كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. فريدمان: قيام دولة فلسطينية سيستغرق وقتًا طويلًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مساء اليوم الخميس، إن "قيام دولة فلسطينية سيستغرق وقتًا طويلًا بموجب شروط الخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة باسم (صفقة القرن)".

هذا والتقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مع مجموعة تضم أكثر من عشرين قائدا يهوديا وإنجيليا أمريكيا في إحاطة غير رسمية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "صفقة القرن"، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإلكتروني.

وأوضح فريدمان، أن "خطة ترامب في حين تدعو ظاهريا إلى حل الدولتين، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل القريب"، حسبما نقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول يهودي أمريكي كان حاضرا في اللقاء.

وشارك في اللقاء مع القادة اليهود والإنجيليين ممثلون من منظمات يهودية كبرى، مثل الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى والاتحاد الأرثوذكسي، وبعض المجموعات اليهودية اليمينة مثل المنظمة الصهيونية في أمريكا الشمالية.

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