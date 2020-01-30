الجيش العراقي ينفي استئناف عمل التحالف الدولي في البلاد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، مساء اليوم الخميس، أنه ينفي استئناف عمل التحالف الدولي في العراق، وأن تكون بلاده قد استأنفت العمل مع التحالف الدولي (الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية)؛ لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

هذا وقرر الجيش العراقي استئناف عملياته مع التحالف الدولي، نظرا لاستمرار نشاط متشددي داعش في عدة مناطق من البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأضاف الجيش العراقي: باستمرار نشاط تنظيم داعش، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلا "لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

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وكان العراق، قد أعلن في وقت سابق وقف عملياته العسكرية المشتركة مع التحالف الدولي، عقب مقتل القيادي العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وما تلاه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق.

وعقب مقتل سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، في عملية عسكرية اعتبرت من قوى سياسية قريبة من إيران "انتهاكًا للسيادة"، صوت مجلس النواب العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على رحيل كافة القوات الأجنبية من البلاد.

وبعد ذلك أعلن التحالف الدولي تعليق أنشطته العسكرية في العراق؛ للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

من ناحيتها، تشبثت واشنطن التي تقود التحالف الدولي، بالبقاء في العراق، ولوحت الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات شديدة على بغداد في حال أصرت على المطالبة برحيل الأميركيين.