كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوك: الولايات المتحدة في موقف قوي أمام النظام الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، مساء اليوم الخميس، إن "العقوبات الأمريكية على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عرقلت تمويل آلة الحرب الإيرانية في المنطقة، ونحن في موقف قوي أمام النظام الإيراني".

وذكر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران في تصريحات صحفية من واشنطن، أن "الوكالة الذرية الإيرانية لعبت دورًا في انتهاك التعهدات النووية، مطالباً بضرورة مواجهة التهديد الإيراني للنظام العالمي"، مؤكداً على أن "النظام الإيراني يستغل ثروات شعبه لتغذية الصراعات في المنطقة".

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كما لفت هوك إلى أن تفعيل آلية فض النزاع يعكس نفاد صبر الدول الأوروبية تجاه إيران، مشدداً على أهمية منع إيران من تحويل الوقود النووي إلى بلوتونيوم.

وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، قد باشرت في يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير الجاري، آلية إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وقامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، فيما قالت موسكو إن تفعيل آلية فض النزاع مع إيران قد يقود إلى تصعيد جديد.

إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي: إن "واشنطن مستعدة لعقد اتفاق جديد مع إيران واستعادة قدرة الردع"، مضيفاً "فضحنا كذب النظام الإيراني على الشعب الذي رفض أن يدوس العلم الأمريكي".