العطلة المدرسية الشتوية .. أزيد من 1.2 مليون مسافر اختاروا القطار لتنقلاتهم

اختار أزيد من 1.2 مليون مسافر القطار في تنقلاتهم أثناء العطلة المدرسية الشتوية، بمعدل 112.000 مسافر في اليوم، وذلك بفضل التدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل ضمان سفر زبنائه في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة.

وأوضح المكتب في بلاغ له ، اليوم الخميس، أن 50 في المائة من زبناء قطارات الخط اعتمدوا الحجز المسبق لتذاكرهم مما مكنهم من الاستفادة من تعريفات مخفضة، مشيرا إلى أنه تم تشغيل حوالي 2.500 قطار جابت مختلف محاور الشبكة، كما تم تسجيل دقة في مواعيد القطارات التي بلغت نسبة انتظامها 91 في المائة على الرغم من الإقبال الكبير.

وذكر البلاغ بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية كان قد وضع برنامجا خاصا، بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية (من الجمعة 17 إلى الإثنين 27 يناير)، وذلك من أجل ضمان سفر زبنائه في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة.

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وأشار إلى أن البرنامج تضمن الرفع من عدد القطارات، وتدعيم وتجنيد فرق استقبال، وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، إضافة إلى تعزيز قنوات بيع التذاكر.

وخلص المصدر إلى أنه وبفضل هذه التدابير الاستثنائية التي صاحبت التقليص الهام في مدة الرحلات والمفهوم الجديد للسفر المعتمد (مقاعد مضمونة بفضل الحجز المسبق، تعرفة متنوعة وجذابة، تجويد مستوى الراحة والخدمات وانضباط المواقيت …)، سجلت هذه الفترة حصيلة إيجابية.

وأعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يعمل جاهدا لتوفير مزيد من العروض الجديدة والمبتكرة، التي من شأنها أن تلبي متطلباتهم على أحسن وجه، مع مواصلة الإنصات لتطلعاتهم من أجل حركية مستدامة.