شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن سعيها لنشر صواريخ ” باتريوت ” في العراق لمواجهة التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:31 مساءً, 30 يناير 2020 م المناطق _ وكالات أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الحصول على موافقة العراق لإدخال أنظمة صواريخ (باتريوت) الدفاعية.

وأضاف الوزير إسبر ” نحاول نشر صواريخ (باتريوت) للدفاع عن القوات الأميركية وذلك بعد هجوم إيران الصاروخي في الثامن من يناير الجاري.

يذكر أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة صواريخ (باتريوت) في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق حيث سقط ما لا يقل عن 11 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا.

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